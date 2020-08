Sedici nuovi casi di Covid a Ravenna, altri 11 relativi al focolaio della disco. L’età media dei nuovi positivi è 31 anni 

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 25 AGOSTO 2020 – Dall’inizio della pandemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 31.096 casi di positività; oggi 25 agosto sono 65 i casi in più rispetto a ieri (di cui 33 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali). I tamponi effettuati sono stati 11.052, con una media di tamponi positivi che si è abbassata al livello di 0,59 ogni 100 (ieri era a quota 2,39 ogni 100). L’età media dei nuovi positivi è 31 anni.

Dei 65 nuovi casi, 36 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 30 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 17 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è pari a 7. Su 33 nuovi asintomatici, 11 sono stati individuati attraverso gli screening e i test introdotti dalla Regione, 19 grazie all’attività di contact tracing mentre 2 casi sono emersi dai test pre-ricovero e 1 non è ancora noto.

Le province che presentano il maggior numero di casi sono Ravenna (16) e Modena (11). A Ravenna e provincia su 16 nuovi positivi, di cui 13 già in isolamento al momento del tampone, 11 fanno riferimento a pazienti che hanno frequentato le discoteche della zona o a loro contatti stretti (già segnalato il focolaio della discoteca Le Indie di Cervia). Dei casi rimanenti, due sono stati individuati a seguito di test sierologici positivi (uno eseguito spontaneamente, l’altro perché categoria a rischio) e uno per presenza di sintomi. In provincia di Modena su 11 casi positivi, 3 sono persone di ritorno dalla Sardegna, 3 sono stati individuati grazie ai test al rientro dall’estero (Spagna, Croazia e Albania i paesi coinvolti) mentre 5 sono riferiti al tracciamento di contatti stretti riferiti a casi già noti.

CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 2.189 (50 in più di quelli registrati ieri). PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.094 (+ 45 rispetto a ieri). TERAPIE INTENSIVE – Calano a 5 i pazienti in terapia intensiva (- 3) mentre salgono a 90 (+ 8) quelli ricoverati negli altri reparti Covid. GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite sono 24.447 (+ 13). DECESSI – Oggi non si registrano decessi. I CASI IN REGIONE SU BASE PROVINCIALE – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 6.019 a Bologna e Imola (+5, di cui 1 sintomatico)

(+5, di cui 1 sintomatico) 5.328 a Reggio Emilia (+8, di cui 5 sintomatici)

(+8, di cui 5 sintomatici) 4.747 a Piacenza (+1, non sintomatico)

(+1, non sintomatico) 4.319 a Modena (+11, di cui 8 sintomatici)

(+11, di cui 8 sintomatici) 3.891 a Parma (+5, di cui 3 sintomatici)

(+5, di cui 3 sintomatici) 2.384 a Rimini (+1, nessun sintomatico)

(+1, nessun sintomatico) 1.299 a Ravenna (+16, di cui 5 sintomatici)

(+16, di cui 5 sintomatici) 1.178 a Ferrara (+7, di cui 2 sintomatici)

(+7, di cui 2 sintomatici) 1.038 a Forlì (+4, di cui 3 sintomatici)

(+4, di cui 3 sintomatici) 893 a Cesena (+7, di cui 5 sintomatici).

L’informativa delle autorità ravennati sulla giornata di oggi 25 agosto

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrate 16 nuove positività. Si tratta di 10 uomini e 6 donne; 5 hanno sintomi mentre 11 sono asintomatici, tutti in isolamento domiciliare. Tredici nuove positività derivano da contact tracing e più nello specifico: 11 fanno riferimento a pazienti che hanno frequentato locali da ballo nella zona o a loro contatti stretti (questi ultimi già in isolamento al momento della diagnosi); 2 fanno riferimento ad una situazione famigliare e ad un contatto con un amico;1 nuova positività fa riferimento a tampone eseguito conseguentemente a test ematico positivo effettuato volontariamente; 1 nuova positività fa riferimento a tampone richiesto da medico di famiglia per sintomi; 1 nuova positività fa riferimento a tampone eseguito a seguito di screening positivo. Si è infine verificata una guarigione clinica per la quale saranno effettuati i tamponi di negativizzazione.

Per un dato più a lungo termine, si aggiunge che a ieri le persone completamente guarite ammontavano a 1.042 (28 delle quali nell’ultima settimana), mentre i pazienti ancora in malattia (casi attivi) erano 127 (30 in più rispetto al 17 agosto); di questi pazienti 5 sono ricoverati e 122 in isolamento domiciliare, di questi ultimi 79 asintomatici e 43 con sintomi compatibili con tale regime. Sono, infine, 549 le persone in quarantena e sorveglianza attiva in quanto contatti stretti con casi positivi (219) o rientrate in Italia dall’estero (330).

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate, aggiornati alla mattinata di oggi, sono dunque 1.299, la cui distribuzione per comune risulta la seguente: