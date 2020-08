Prosegue l’intervento delle squadre di Vigili del Fuoco per contenere le fiamme ancora attive nei boschi di Casola Valsenio. Sono infatti almeno tre i focolai che bruciano ancora all’interno del perimetro, sul crinale del monte su entrambi i versanti.

Sono continuati anche oggi, 26 agosto, a tre giorni dall’inizio dell’incendio, i lanci di estinguente con l’elicottero, mentre una squadra dei Vigili del Fuoco di Piacenza ha iniziato l’attività per aprire una strada via terra, con per raggiungere i focolai . Gli esperti del 115 lavorano con degli escavatori, dentro al bosco, cercando di aprire una “pista”. La difficoltà maggiore è data infatti dalla posizione dei focolai, presenti lungo un canalone compreso tra due alture e quindi non facilmente raggiungibili.

Le forze in campo sono molte, provenienti dai comandi di Ravenna, Bologna, Forlì-Cesena e Piacenza, con molti mezzi, oltre ad supporto della Protezione Civile con i volontari.