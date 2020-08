Ravenna. Pirata della strada investe anziana e si dà alla fuga, Polizia locale avvia caccia all’uomo

Alle 12,10 del 26 agosto a Ravenna, nei pressi di via San Mama, una signora anziana di 76 anni è stata investita da un automobilista che non avrebbe rispettato lo stop. Il ‘pirata della strada’ non ha prestato soccorso alla persona gravemente ferita (la signora era in bicicletta al momento dell’investimento) e s’è dato alla fuga. La 76enne è stata trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale di Ravenna con codice 3. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia locale per i primi riscontri avviando successivamente la caccia all’uomo.