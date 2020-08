Salgono a 24 i casi di Covid a Ravenna, altri 15 sono relativi al focolaio della disco. 4 casi sono sintomatici

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 26 AGOSTO 2020 – Dall’inizio della pandemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 31.214 casi di positività; oggi 26 agosto sono 120 i casi in più rispetto a ieri (di cui 67 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali). I tamponi effettuati sono stati 10.757, con una media di tamponi positivi che si è alzata al livello di 1,1 ogni 100 (ieri era la metà). L’età media dei nuovi positivi è 30 anni.

Dei 67 nuovi asintomatici, 18 sono stati individuati attraverso gli screening e i test introdotti dalla Regione, 44 grazie all’attività di contact tracing mentre 3 casi sono emersi dai test pre-ricovero e 2 non sono ancora noti. Per quanto riguarda la situazione sul territorio, le province che presentano il maggior numero di casi sono Ravenna (24), Bologna (21), Forlì-Cesena (21), Ferrara (14) e Modena (10).

A Ravenna e provincia su 24 nuovi positivi in 15 casi si tratta di ragazze e ragazzi che avevano frequentato una discoteca di Cervia (Le Indie) nella serata di Ferragosto: era stata la stessa Ausl della Romagna a invitare tutti i partecipanti a quella festa a presentarsi per un test. Dei rimanenti casi, 8 sono contatti stretti di un paziente positivo già noto, mentre 1 nuovo positivo è di rientro dall’estero (Senegal).

In provincia di Forlì-Cesena, su 21 nuovi positivi 19 sono ragazze e ragazzi che avevano frequentato la stessa discoteca di Cervia a Ferragosto e che si sono sottoposti a tampone dopo il richiamo dell’Ausl: in totale sono più di 200 i giovani forlivesi controllati per circoscrivere la diffusione del virus. I due restanti casi sono stati individuati uno per presenza di sintomi e l’altra perché sottoposto a test in quanto categoria a rischio.

Nella zona di Bologna dei 21 nuovi contagi 8 sono persone di ritorno dalla Sardegna e 1 è un loro contatto stretto. Sono 6 i casi classificati come sporadici e 3 i nuovi positivi individuati grazie ai test pre-ricovero negli ospedali; un caso è stato individuato per presenza di sintomi e poi ricondotto a un focolaio già noto, uno grazie ai test epidemiologici sulle categorie più a rischio e uno infine perché contatto di un paziente già noto.

A Ferrara su 14 nuovi casi, 3 sono stati individuati grazie agli screening sulle categorie più a rischio, 3 perché contatti stretti di un positivo già noto e 4 sono stati ricondotti allo stesso focolaio familiare dopo che un membro della famiglia ha eseguito un tampone in presenza di sintomi; dei rimanenti, un caso è un giovane contatto di un positivo di rientro dalla Sardegna, un positivo è stato diagnosticato dopo i controlli su chi ritorna dall’estero (Romania), un caso è stato rilevato durante i test pre-ricovero e uno infine dopo essersi sottoposto spontaneamente a un test sierologico.

In provincia di Modena dei 10 casi positivi di , 4 sono rientri dall’estero (Albania, Senegal, Grecia e Venezuela), 3 sono stati individuati al ritorno dalla Sardegna, uno è un tampone pre-ricovero, un caso è stato rilevato grazie al contact tracing e uno infine è stato classificato come sporadico.

CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 2.301 (112 in più di quelli registrati ieri). PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.203 (+ 109 rispetto a ieri). TERAPIE INTENSIVE – Salgono a 6 i pazienti in terapia intensiva (+ 1) e a 92 (+ 2) quelli ricoverati negli altri reparti Covid. GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite sono 24.455 (+ 8). DECESSI – Oggi non si registrano decessi. I CASI IN REGIONE SU BASE PROVINCIALE – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 6.048 a Bologna e Imola (+29, di cui 19 sintomatici)

(+29, di cui 19 sintomatici) 5.330 a Reggio Emilia (+2, di cui 1 sintomatico)

(+2, di cui 1 sintomatico) 4.751 a Piacenza (+4, di cui 3 sintomatici)

(+4, di cui 3 sintomatici) 4.329 a Modena (+10, di cui 4 sintomatici)

(+10, di cui 4 sintomatici) 3.899 a Parma (+9, di cui 4 sintomatici)

(+9, di cui 4 sintomatici) 2.388 a Rimini (+4, di cui 2 sintomatici)

(+4, di cui 2 sintomatici) 1.323 a Ravenna (+24, di cui 4 sintomatici)

(+24, di cui 4 sintomatici) 1.192 a Ferrara (+14, di cui 5 sintomatici)

(+14, di cui 5 sintomatici) 1.058 a Forlì (+21, di cui 10 sintomatici)

(+21, di cui 10 sintomatici) 896 a Cesena (+3, di cui 1 sintomatici).

L’informativa delle autorità ravennati sulla giornata di oggi 26 agosto

Per il territorio provinciale di Ravenna si sono registrate 24 nuove positività. Si tratta di 16 pazienti di sesso maschile e 8 di sesso femminile; 4 hanno sintomi mentre 20 sono asintomatici, e sono tutti in isolamento domiciliare (9 lo erano già al momento della diagnosi). Quindici nuove positività fanno riferimento a giovani sottoposti a test a seguito di frequentazione di situazioni potenzialmente a rischio contagio; 8 nuove positività fanno riferimento a contact tracing da un unico soggetto già con diagnosi certa e si tratta di parenti e congiunti; 1 nuova positività fa riferimento ad un soggetto rientrato dal Senegal. Si sono inoltre verificate 3 guarigioni cliniche per le quali saranno effettuati i tamponi di negativizzazione. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate, aggiornati alla mattinata di oggi, sono dunque 1.323, la cui distribuzione per comune risulta la seguente: