A 10 giorni dall’avvio delle Celebrazioni per il VII centenario della morte di Dante, sono giunti al termine i lavori di restauro della tomba del Sommo Poeta.

Quest’oggi, 26 agosto, è iniziato lo smantellamento del ponteggio alzato attorno al monumento opera dell’architetto Camillo Morigia e il Sepolcro dantesco è stato “svelato”, una volta tolta la copertura.

Dopo mesi di interventi, la tomba del Sommo Poeta torna a mostrare il suo volto originario, in tempo per l’avvio delle celebrazioni del 700° anniversario della morte di Dante.

L’inaugurazione ufficiale infatti si terrà nella serata del 5 settembre, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alle 20.30 è in programma la riapertura solenne della tomba e del vicino quadrarco di Braccioforte, nonché l’inaugurazione della nuova illuminazione.

Grazie allo studio preliminare, alla campionatura e all’analisi di laboratorio delle superfici esterne, è stato possibile mette in luce il paramento originario, e ciò ha permesso di realizzare un intonaco che, per cromatismo e resa materica, restituisce l’armonia e la morbidezza della copertura originaria e degli stucchi.

L’intervento ha interessato l’esterno, quindi la copertura del monumento, gli elementi plastici e il tetto, e l’interno della tomba, con la pulitura, la ripresa dei marmi e degli stucchi. Un lavoro affidato ad Arte e Restauro di Ravenna con l’obiettivo di riportare il monumento del Morigia all’aspetto originale. Nell’intervento è stata compresa anche la riqualificazione del Quadrarco di Braccioforte e una nuova illuminazione dell’intera area.

“Con questo progetto operiamo una vera e propria restituzione dell’unica testimonianza materiale che la storia ha lasciato di Dante. La Tomba dà conto dell’esito mortale, ma anche del culto, della memoria e del segno universale del Sommo Poeta” aveva dichiarato, durante i lavori di restauro, il Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale.