Violento scontro tra un'auto e una moto al bivio per Reda: grave 17enne

Verso le 21,30 di , martedì 25 agosto, sulla regionale brisighellese tra Russi e Faenza al bivio per Reda, una moto Malaguti di piccola cilindrata e una Renault Captur si sono scontrate.

Il giovane in sella alla moto, appena 17enne, è stato sbalzato a circa 20 metri di distanza, mentre la Renault condotta da una ragazza si è fermata a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, e constatato la gravità del ferito hanno fatto intervenire l’elimedica per centralizzare il giovane al Bufalini di Cesena.

La conducente dell’auto è stata portata all’ospedale di Ravenna in stato di choc. Sul posto sono intervenuti anche una squadra dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi. La strada è stata a lungo chiusa per permettere ai Carabinieri di Faenza di effettuare i rilievi di legge, assistiti da una volante della Polizia di Stato per deviare il flusso di veicoli provenienti da entrambi i sensi di marcia.