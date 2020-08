Bertolino (AC): “Trattore lasciato incustodito nell’area verde di via Vicoli”

“Contattati dai residenti ci siamo recati nell’area verde di via Vicoli dove siamo rimasti basiti dallo scorgere nel bel mezzo del parco e neanche in un angolo più appartato, la presenza di un trattore dotato di trivella; a quanto ci riferiscono i residenti il mezzo è arrivato per rimuovere la base di un albero abbattuto nelle settimane scorse. La cosa incredibile è che il mezzo, ovviamente pericoloso data la presenza della trivella, non è stato transennato o bindellato in alcuna maniera e non erano presenti cartelli di pericolo. L’area verde è frequentata anche da bambini e ospita lo sgambamento dei cani. Il mezzo è stato lasciato incustodito da ieri pomeriggio alle 15 circa a questa mattina quando supponiamo riprenderanno i lavori”.

Mauro Bertolino, Coordinatore Emilia Romagna di Alleanza di Centro per i territori