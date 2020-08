Borgomarina Vetrina di Romagna. Giovedì 27 agosto giornata dedicata alle tradizioni della marineria cervese

Duplice appuntamento culturale giovedì 27 agosto, dedicato alle tradizioni della marineria cervese. Dopo il grande successo delle iniziative di luglio e di agosto, con una media di trenta partecipanti, si tiene l’ultimo appuntamento di Aperitivo coi pescatori.

Il ritrovo è nei pressi della Torre San Michele. Da qui è prevista una visita guidata al Borgo dei Pescatori, coordinata da Gastone Guerrini, con racconti su storia, tecniche di pesca e tradizioni della marineria cervese. È in programma un’Introduzione di carattere storico a cura di Renato Lombardi. A seguire l’illustrazione delle caratteristiche della barca storica “Maria”, ormeggiata alla banchina di fronte alla Torre San Michele, a cura di Luigi Padoan. La passeggiata lungo il Borgo Marina proseguirà di fronte alle storiche case a schiera abitate un tempo dalle famiglie dei pescatori. Con l’arrivo al Circolo Pescatori è prevista la degustazione di un aperitivo “marinaro” allietato da canti e stornelli dei Trapozal (i “canterini e musicanti” del Circolo). Collabora attivamente all’iniziativa la gestione del Circolo Pescatori

È prevista la prenotazione presso Cerviaturismo (tel. 0544 974400 – sede nella Torre San Michele). La quota di partecipazione è di € 6 per gli adulti e di € 3 per bambini fino a 12 anni. Il ricavato dell’iniziativa va sostegno delle spese per il restauro e per la manutenzione della barca storica “Maria” (lancia a vela del 1949, recuperata e salvata dai volontari del Circolo Pescatori).

Alla sera, alle ore 21, nel Piazzale Maffei antistante la Torre San Michele, è in programma il secondo incontro culturale di Borgomarina Vetrina di Romagna, giunta quest’anno alla sedicesima edizione. È prevista una serata culturale dedicata a “CERVIA. STORIE DI MARE … UN MARE DI STORIE”, le multicolori “vele al terzo” della storica marineria cervese: funzioni, tecniche tradizionali di costruzione, simbologia e il legame con le famiglie di pescatori. Il recupero e il restauro della barca storica Maria (del 1949). Relatore Luigi Padoan. Introduzione storica di Renato Lombardi.

Sono in programma intermezzi musicali legati al tema del mare e delle vacanze con la partecipazione di Gastone Guerrini ed Eugenio Fantini. L’iniziativa è promossa dal Circolo Pescatori La Pantofla di Cervia. È prevista la proiezione di suggestive immagini con il supporto tecnico di Massimo Evangelisti.

Attraccata alla banchina ci sarà l’imbarcazione storica Maria (del 1949) restaurata e recuperata dai volontari del Circolo pescatori, con issata una “vela al terzo” dipinta con le tecniche tradizionali. Ogni tanto da bordo della Maria si udranno i canti dei “canterini e musicanti” del Circolo Pescatori: I Trapozal. Collaboreranno all’iniziativa i volontari della Sezione di Cervia dell’Associazione Nazionale Carabinieri per consentire il rispetto delle normative anticovid.

L’iniziativa Borgomarina Vetrina di Romagna è promossa dal Consorzio Cervia Centro, in collaborazione con le locali Associazioni di categoria (Confcommercio/ASCOM, Confesercenti, CNA e Confartigianato) e con il Comune di Cervia.