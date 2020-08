Faenza piange la stella del circo e delle giostre Maurizio “Re Artù” Tramonti

Si è spento all’età di 68 anni Maurizio Tramonti, figura molto popolare a Faenza, prima per il negozio di modellismo “Re Artù” chiuso da qualche anno, poi per il suo ruolo di presentatore di eventi, intrattenitore e uomo di spettacolo e musicista. Era un grande appassionato di circo, scriveva per una rivista di circo specializzata e per il portale circusfans.eu con cui collaborava regolarmente da oltre vent’anni e di cui era una delle anime oltre che co-fondatore.

Maurizio a Fiabilandia con Daniele Canova, Denise Sforzi, Isabella Zavatta

Anche nel mondo del circo e delle giostre Maurizio Tramonti era molto benvoluto e stimato per il suo savoir faire, la sua gentilezza, la sua delicatezza e attenzione. Era un romagnolo doc, un grande uomo, pieno di spirito, amore e attaccamento alla vita.

Negli ultimi anni la malattia aveva indebolito Maurizio nel fisico e nello spirito. La bombola di ossigeno gli impediva di varcare i confini. Negli ultimi anni Tramonti si concedeva ancora qualche puntata nel giro di qualche decina di km da casa, una sorta di “boccata d’aria” quando era in astinenza di circo. Lui che il circo fastoso e glorioso aveva ancora fatto in tempo a vederlo.