Incidente stradale intorno alle 7.30 di quest’oggi, giovedì 27 agosto, a Ponte Nuovo, quando un ciclista 47enne ravennate ha riportato gravissime ferite dopo essere stato travolto da un’autovettura. Il sinistro si è verificato all’altezza della curva in Via del Pino.

L’uomo è precipitato a terra, perdendo i sensi. Immediato l’intervento del 118 con ambulanza e automedica e con richiesta di intervento per l’elimedica che ha trasferito l’uomo al Bufalini di Cesena.

Sul posto anche la Polizia Locale, per stabilire la dinamica dell’incidente e gestire il traffico.

