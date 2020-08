GdF Ravenna. Padre e figlio coltivano canapa indiana in casa. Scoperti grazie al fiuto del cane antidroga Lucky

Nella giornata di martedì 25 agosto le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Ravenna, nel corso della quotidiana attività di vigilanza del territorio, hanno individuato e sottoposto a controllo un diciannovenne ravennate che aveva attirato le attenzioni del cane antidroga “Lucky”.

Quindi, i Finanzieri della 1ª Compagnia di Ravenna hanno deciso di eseguire una perquisizione presso il domicilio del giovane, nel corso della quale hanno constato che lo stesso, insieme al padre, aveva allestito una coltivazione di canapa indiana. Oltre alle piante sono stati rinvenuti 242 grammi di marijuana nonché alcuni semi di canapa indiana.

Nel corso delle operazioni è stato scoperto che il padre del ragazzo aveva occultato munizioni da guerra, tra cui alcuni bossoli di armi in dotazione ad aerei “caccia” e bombe illuminanti, presumibilmente risalenti alla II Guerra Mondiale.

I militari hanno sottoposto a sequestro quanto rinvenuto e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Ravenna, hanno posto i due in stato di arresto presso il loro domicilio, in attesa del Giudizio per Direttissima.

Nella giornata di ieri, nel corso dell’udienza tenutasi innanzi al Giudice Monocratico di Ravenna, è stata convalidata la misura cautelare e gli arrestati sono stati posti in libertà in attesa della nuova udienza fissata per la prima metà di settembre.