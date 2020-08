Sono 33 i casi di Covid a Ravenna, 11 con sintomi. Finora 91 positivi nel focolaio delle Indie nella sola Romagna

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 27 AGOSTO 2020 – In Emilia-Romagna si sono registrati oggi 27 agosto 171 i casi in più rispetto a ieri quando erano 120 (di cui 95 asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali). 31.385 i casi complessivi dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono stati 10.322, con una media di tamponi positivi che si è alzata ancora al livello di 1,66 ogni 100 (ieri era 1,1). L’età media dei nuovi positivi è 35 anni.

Dei 171 nuovi casi, 82 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 87 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti. Sono 24 i nuovi contagi collegati a rientri dall’estero, per i quali la Regione ha previsto due tamponi naso-faringei durante l’isolamento fiduciario se in arrivo da Paesi extra Schengen e un tampone se di rientro da Grecia, Spagna, Croazia e Malta. Il numero di casi di rientro da altre regioni è pari a 23.

Per quanto riguarda la situazione sul territorio, le province che presentano il maggior numero di casi sono a Ravenna (33), Bologna (23) e Rimini (17), oltre a Forlì (20) e Cesena(17).

Nel dettaglio, a Ravenna e provincia su 33 nuovi positivi in 14 casi si tratta di ragazze e ragazzi che avevano frequentato la nota discoteca di Cervia nella serata di Ferragosto (11) o loro contatti (3). Dei rimanenti casi, 9 sono contatti stretti di un paziente positivo già noto, 5 positivi sono stati individuati grazie a controlli effettuati sui luoghi di lavoro, 3 erano di rientro dall’estero (2 dalla Grecia e 1 dall’Ucraina) mentre 2 era di ritorno dalle vacanze in Italia (1 Sardegna e 1 Lago Maggiore).

In provincia di Bologna su 23 nuovi casi, 6 riguardano persone di rientro dalla Sardegna e 5 di ritorno dalla Croazia. I casi legati a focolai familiari sono 5, e altrettanti quelli classificati come sporadici (5). Dei rimanenti, 1 come contatto di caso già noto e 1 riconducibile al focolaio della discoteca di Cervia. A Imola si registrano 10 nuovi positivi, di cui 5 riconducibili al focolaio individuato nella discoteca di Cervia, 3 sono rientri dall’estero (Marocco, Albania e Malta), 1 rientro da vacanze in Romagna e 1 perché contatto di un caso già noto. A Forlì su 20 nuovi positivi, 14 sono contatti di casi già noti identificati attraverso l’attività di tracciamento, 4 sono di rientro dall’estero (2 dall’Albania, 2 dalla Romania) e 2 sono legati anche in questo caso al focolaio della discoteca di Cervia. A Cesena su 17 nuovi positivi, 14 fanno sempre riferimento alla festa di Ferragosto nella discoteca di Cervia; dei rimanenti, 1 è stato individuato tramite uno screening sierologico pre-assunzione, 1 per sintomi e 1 perché contatto di caso già noto.

In provincia di Rimini su 17 nuovi casi, 13 sono stati individuati grazie al contact tracing di casi già noti, 2 fanno riferimento a un rientro dalle vacanze in Sardegna, 1 è stato individuato per i sintomi e 1 infine attraverso uno screening pre-ricovero. A Modena e provincia su 13 nuovi positivi, 5 sono rientri dall’estero (2 Marocco, 2 Ucraina e 1 Grecia), 4 rientri dalla Sardegna, 1 rientro da vacanze in diverse località in Italia e all’estero, 3 sono contatti stretti di casi già noti. In provincia di Ferrara su 13 nuovi positivi 4 riguardano casi sporadici di persone sintomatiche, 3 sono stati individuati grazie al tracciamento seguito a casi già noti, 4 sono rientri da vacanze in Italia (3 Sardegna e 1 Sicilia) e 2 dall’estero (Grecia e Ucraina).

In provincia di Piacenza su 10 nuovi positivi, 3 sono stati individuati come contatti di casi già noti, 2 perché sintomatici, 2 perché in cura per altri motivi, 1 di rientro dall’Albania, i restanti 2 casi scoperti grazie al test di controllo pre-ricovero e 1 a una visita pre-assunzione. A Reggio Emilia e provincia su 10 nuovi casi 4 fanno riferimento e rientri dall’estero (2 dalla Turchia, 1 dalla Grecia e 1 dal Kosovo), 2 da vacanze in Italia (Liguria e Romagna) e i restanti 4 casi sono contatti di casi già noti.

CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 2.467 (166 in più di quelli registrati ieri). PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.366 (+ 163 rispetto a ieri). TERAPIE INTENSIVE – Salgono a 8 i pazienti in terapia intensiva (+ 2) e a 93 (+ 1) quelli ricoverati negli altri reparti Covid. GUARIGIONI – Le persone complessivamente guarite sono 24.460 (+ 5). DECESSI – Oggi non si registrano decessi. I CASI IN REGIONE SU BASE PROVINCIALE – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 6.081 a Bologna e Imola (+33, di cui 15 sintomatici)

(+33, di cui 15 sintomatici) 5.340 a Reggio Emilia (+10, di cui 6 sintomatico)

(+10, di cui 6 sintomatico) 4.761 a Piacenza (+10, di cui 3 sintomatici)

(+10, di cui 3 sintomatici) 4.342 a Modena (+13, di cui 9 sintomatici)

(+13, di cui 9 sintomatici) 3.904 a Parma (+5, di cui 2 sintomatici)

(+5, di cui 2 sintomatici) 2.405 a Rimini (+17, di cui 12 sintomatici)

(+17, di cui 12 sintomatici) 1.356 a Ravenna (+33, di cui 11 sintomatici)

(+33, di cui 11 sintomatici) 1.205 a Ferrara (+13, di cui 1 sintomatico)

(+13, di cui 1 sintomatico) 1.078 a Forlì (+20, di cui 7 sintomatici)

(+20, di cui 7 sintomatici) 913 a Cesena (+17, di cui 10 sintomatici). IL CASO DELLE INDIE: GIÀ OLTRE 1.300 RAGAZZI CONTATTATI E 91 POSITIVI SOLO IN ROMAGNA In merito all’alto numero di nuove positività comunicate per la giornata di sul territorio romagnolo, ASL Romagna chiarisce che la maggior parte di esse deriva dalla ricerca attiva del virus finalizzata a limitarne per quanto possibile la diffusione. Infatti oltre 80 delle 87 nuove positività accertate, fanno riferimento a tamponi effettuati a seguito di rientri dall’estero, screening di vario tipo, contact tracing, e ricerca attiva di coloro che hanno frequentato la serata di Ferragosto alla discoteca “Le Indie”, mentre sono molto limitati i casi di diagnosi a seguito di sintomi. Tutti i pazienti sono in isolamento domiciliare tranne uno che è stato individuato a seguito di tampone effettuato per accesso al Pronto soccorso per altra patologia. Le persone asintomatiche sono 40 mentre tra quelle sintomatiche, nella maggior parte dei casi la sintomatologia è insorta quando la positività era già stata rilevata o comunque già in isolamento domiciliare. All’interno della ricerca proattiva dei casi, rientra anche l’indagine epidemiologica attivata dal Dipartimento di Sanità Pubblica dopo l’individuazione di una decina di positività riscontrate in ragazzi che avevano trascorso la serata del 15 alla Discoteca Le Indie. All’appello dell’AUSL, grazie anche alla collaborazione e senso di responsabilità dei titolari del locale che hanno partecipando attivamente alla ricerca dei contatti, hanno già risposto diverse centinaia di ragazzi (590 a Ravenna, 510 a Forlì, 250 a Cesena). Dall’indagine sono finora emerse complessivamente 91 positività (Ravenna 48, Forlì 22, Cesena 21) in Romagna. Un tale numero di positività, troppo elevato per essere riconducibile ad un unico evento puntuale, non consente di correlare tutti i contagi alla sola partecipazione alla serata del 15 alla Discoteca Le Indie. E’ invece verosimile che le abitudini e gli stili di vita dei giovanissimi, che rappresentano il target dell’indagine in corso – molto attivi sul fronte divertimento e non sempre basati su canoni di massima prudenza che sono invece raccomandabili in questo periodo di circolazione del virus – li abbia esposti a numerose e diverse occasioni di contagio. Anche in questo caso le positività che si stanno rilevando, col conseguente collocamento dei pazienti in isolamento domiciliare e con l’ampliamento delle indagini epidemiologiche per rintracciare ulteriori eventuali soggetti a rischio, sta perseguendo l’obiettivo di limitare il più possibile un ulteriore allargamento dei contagi. L’Azienda rinnova a tutti ed in particolare ai giovani e giovanissimi la raccomandazione di seguire le misure di sicurezza indicate: evitare gli assembramenti, mantenere il distanziamento fisico di un metro, indossare la mascherina e igienizzare frequentemente le mani.Queste misure riducono il rischio di contagio e diffusione del virus; sono misure importanti anche per i giovani e giovanissimi che in questo modo evitano di diffondere il virus anche nella loro cerchia familiare.

L’informativa delle autorità ravennati sulla giornata di oggi 27 agosto

Per il territorio provinciale di Ravenna si sono registrate 33 nuove positività. Si tratta di 14 pazienti di sesso femminile e 19 di sesso maschile, tutti in isolamento domiciliare e 13 lo erano già al momento della diagnosi; 11 persone hanno sintomi e 22 sono asintomatiche. Quattordici positività fanno riferimento a giovani sottoposti a test a seguito di frequentazione di situazioni potenzialmente a rischio (11) e a loro contatti individuati tramite contact tracing (3); 4 positività fanno riferimento a rientri da località di vacanze e specificamente 2 dalla Grecia e 2 da altre località italiane; 1 positività fa riferimento a rientro dell’Ucraina; 5 positività fanno seguito a screening effettuati per motivi professionali; 9 positività fanno riferimento a contact tracing relativi a casi già noti. non si sono verificati decessi bensì 11 guarigioni complete. I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornati alla mattinata di , sono dunque 1.356, la cui distribuzione per comune risulta la seguente.