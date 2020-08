A Ravenna 16 nuovi accompagnatori turistici e guide ambientali escursionistiche

Anche in tempi di emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19, non si è fermata l’attività formativa di Iscom E.R. Ravenna e Confcommercio Ravenna. Si è infatti concluso il corso che avvia alla professione di accompagnatori turistici e guide ambientali escursionistiche.

In totale sono 16 i nuovi accompagnatori turistici e guide ambientali escursionistiche che hanno superato l’esame del percorso formativo. I candidati ammessi alla prova di verifica finale sono stati coloro che hanno frequentato almeno l’80% delle ore di formazione previste.

In particolare il corso, che si è avvalso della collaborazione del Sindacato Guide e Accompagnatori turistici di Confcommercio Ravenna, ha ‘diplomato’ 11 accompagnatori e 5 guide ambientali. Su 16 abilitati, 8 sono donne e 8 uomini: 4 sono di nazionalità straniera (russa e armena). Hanno un’età compresa tra i 30 anni e i 60 anni e in molti lavorano già.

Tutti e sedici sono accomunati dalla voglia di rilancio post covid: il corso si è svolto interamente online in orario serale per un totale di 150 ore per corso, sono state organizzate uscite didattiche per simulare e testare le nuove procedure di sicurezza per visite guidate a Ravenna, Comacchio, Pomposa, Bologna, Parco del Delta e Rimini.