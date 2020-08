Cervia. Violento frontale tra auto e moto in via Salara

Attorno alle 12 del 28 agosto s’è registrato un violento frontale tra un’auto (Renault Clio) e una moto Harley Davidson in via Salara nei pressi di Cervia. A riportare la peggio il motociclista, trasportato via elimedica all’ospedale Bufalini di Cesena. La signora anziana che era alla guida del mezzo non ha fortunatamente riportato ferite ingenti.

Secondo le prime ricostruzioni il motociclista andava in direzione Castiglione di Cervia mentre l’automobilista procedeva in direzione opposta. Per quanto concerne la dinamica dell’incidente, si potrebbe presumere l’invasione di corsia da parte dell’autista, ma non sono ancora stati forniti dati ufficiali in merito. Sul luogo dell’incidente si sono recati i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia municipale di Cervia. Via Salara è stata momentaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per i rilevamenti del caso.