Faenza. Nel week end doppio appuntamento in biblioteca con incontri e concerti

Doppio appuntamento per la biblioteca di Faenza nel fine settimana: sabato 29 agosto alle ore 10,30 ‘Idee per migliorare la Biblioteca di Faenza’ e domenica 30 agosto alle ore 10,30 ‘Bellezza fuori porta & museo sonoro per Dante Sonore Rime. Musica e poesia senza confini’.

Sabato 29 agosto, alle ore 10.30, presentazione di risultati dell’indagine condotta in biblioteca per promuoverne piccoli e grandi miglioramenti. Nel dicembre 2019 un gruppo di giovani dell’associazione Fronte Comune, assidui frequentatori della Biblioteca, ha predisposto un questionario attraverso il quale mettersi all’ascolto delle tante persone che la frequentano e – attraverso le loro idee, spunti e considerazioni – valorizzare i servizi, i luoghi e gli strumenti e per renderli sempre più efficaci e condivisi.

Il questionario elaborato aveva due principali finalità: quella innovativa e quella analitica. Si chiedeva di proporre idee innovative per i servizi e gli spazi della Biblioteca e di valutare gli spazi, gli strumenti e i servizi già esistenti. Sabato 29 verranno illustrati in Sala Dante i risultati emersi dall’analisi dei questionari. Un’occasione per dare voce alle esigenze e alle idee di chi frequenta ogni giorno questo luogo per indirizzare e promuovere piccoli e grandi miglioramenti negli spazi e nei servizi.

Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0546 691700.

Domenica 30 agosto alle ore 10,30 tornano i concerti della Biblioteca organizzati in collaborazione con il Collegium Musicum Classense. Con Ilaria Scarponi, voce; Francesco Lussignoli, treversiere; Doralice Minghetti, cembalo.

Il concerto si svolgerà per la prima volta nel Chiostro Maggiore della Biblioteca e sarà l’occasione per tornare ad ammirare l’antica fontana della Beneficienza, che nel 1933 Piero Zama fece collocare alla testata del portico ovest del primo chiostro. Nel programma del concerto sono presenti due secoli e tre tradizioni musicali che si intersecano e si nutrono a vicenda, tra Francia, Italia e Germania.

Durante l’evento verranno letti brani della Divina Commedia e del De vulgari eloquentia.

Prenotazione obbligatoria. Per entrambi gli eventi è necessaria la mascherina