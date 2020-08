Sono riprese questa mattina le ricerche del diportista disperso in mare dal pomeriggio di ieri, giovedì 27 agosto, nelle acque di Milano Marittima, durante un’escursione in catamarano.

Secondo quanto raccontato dalle persone che si trovavano sulla piccola imbarcazione, l’uomo, un cesenate 45enne, si sarebbe tuffato in acqua, senza però riuscire a risalire ed è scomparso tra le onde.

Immediato l’allarme e l’avvio delle ricerche da parte di Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco di Ravenna. “Le ricerche via terra, lungo la spiaggia, sono proseguite tutta la notte mentre quelle via mare, con elicottero e sommozzatori, sono state interrotte con il calare del buio, e ricominciate all’alba di oggi – spiegano dalla Sala Operativa della Capitaneria di Porto -. Stiamo operando con tre mezzi navali e con le pattuglie terrestri, il mare è calmo e la visibilità è ottima”.