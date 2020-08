Ravenna. Lite fra coniugi finisce con l’arresto: in casa hanno cocaina, revolver e oltre 4mila euro

La Polizia ha arrestato T.D., 30enne cittadino albanese, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, illecita detenzione di arma da sparo e ricettazione. Ieri infatti i poliziotti sono intervenuti presso un’abitazione di Ravenna per un’accesa lite in famiglia fra coniugi.

Riportata la calma, gli agenti hanno perquisito l’abitazione dei due trovando 285 grammi di cocaina, un revolver calibro 38 Smith&Wesson, risultato essere provento di furto, e la somma di 4.440 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti di T.D.

L’uomo, che si è addebitato il possesso di quanto sequestrato dai poliziotti, è stato condotto in Questura e dichiarato in arresto: dopo le formalità di legge è stato condotto alla Casa Circondariale di Ravenna.