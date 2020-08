Ricercato in campo europeo viene incastrato a Riolo: evasore fiscale 50enne si nascondeva in albergo

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Faenza hanno rintracciato, presso una struttura alberghiera di Riolo Terme, il 50enne C.Z., cittadino della Repubblica Ceca, che risultava ricercato in campo europeo per un mandato d’arresto ai fini estradizionali, emesso dalle Autorità della Repubblica Ceca per il reato di evasione fiscale.

Gli agenti hanno condotto C.Z. negli uffici del Commissariato di Faenza e, dopo averne accertato l’identità mediante foto-segnalamento dattiloscopico, lo hanno dichiarato in arresto. L’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Ravenna a disposizione dell’A.G..