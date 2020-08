A Marina Romea ‘La Romagna incontra la Toscana’: gemellaggio della Condotta Slow Food di Ravenna con quella del Mugello

Sabato 29 agosto alle 20.30, il Romea Beach di Marina Romea ospita “La Romagna incontra la Toscana”, una “cena a quattro mani” preparata dallo chef Cristian dell’Antica Porta di Levante, di Vicchio in provincia di Firenze; e dallo chef Vanni del ristorante Kitchen di Marina Romea.

Nel corso della serata sarà ufficializzato il gemellaggio della Condotta Slow Food di Ravenna con quella del Mugello. L’idea del gemellaggio è nata per promuovere i territori uniti della Romagna e di una parte della Toscana (il Mugello, includendo Firenze) grazie a progetti che seguono in particolare due linee: il settore Turismo & Hospitality con Viaggi Slow in generale, con input sportivo (bici, trekking, golf), culturale, enogastronomico, creando vacanze ed in particolare di viaggi esperenziali; e il settore del Food & Beverage, per curare l’export di prodotti italiani di piccoli e medi produttori biologici, ecosostenibili, organici di alta qualità, seguendo il concetto Slow Food.

Durante la serata sarà anche presentato il blog #ravennalidinord, creato dall’ATI “Nautica e Natura” per la promozione turistica dei Lidi Nord ravennati.

Per prenotazioni: tel. 340 5586985.