Ravenna, fa cadere motociclista in via Faentina poi fugge: si cercano testimoni

Ieri pomeriggio, venerdì 28 agosto, intorno alle 17,30, su via Faentina a Ravenna un uomo in sella a uno scooter Tmax nero che stava percorrendo la via in direzione Ravenna, poco prima del ponte, nella parte di doppia corsia che va dalla precedente rotonda fino all’Ipertoys, circa all’altezza di MediaWorld, quando si trovava nella corsia di destra è stato ‘toccato’ da dietro da un’auto, finendo a terra e strisciando per diversi metri.

La macchina, che inizialmente ha accostato sulla destra, è poi però ripartita a tutta velocità. L’uomo infortunato, poi soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con un’ambulanza, non è riuscito a prenderne la targa: “è riuscito solo a vedere che si trattava di una Station Wagon di colore bianco/perlato” spiega la figlia, che sollecita: “se qualcuno ha visto qualcosa può contattare il numero 3383689735″