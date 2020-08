Ciclista ravennate investito a Celle: è grave

Alle 8 di questa mattina, sabato 29 agosto, a Celle– frazione di Faenza – sull’omonima via è avvenuto un brutto incidente tra un’auto e una bici per cause ancora al vaglio. Dalle prime ricostruzioni, pare che un gruppo di ciclisti di Ravenna stesse percorrendo la via, in direzione colline, quando uno di loro è stato investito da una Opel guidata da una giovane, rimasta illesa. Nell’impatto, il ciclista è invece rimasto gravemente ferito: il 56enne, soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con l’ambulanza, è poi stato portato col codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena tramite elicottero. Sul posto anche la Municipale della Romagna Faentina per i rilievi del caso.