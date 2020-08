Ultima domenica di agosto, caratterizzata da “nuvolosità variabile” su tutto il territorio ravennate. Artpae.it. prevede per quest’oggi, 30 agosto, al mattino in pianura probabili rovesci temporaleschi, sui rilievi molto nuvoloso con piogge e temporali di forte intensità. Migliora nel pomeriggio con cielo sereno o poco nuvoloso in pianura e sui rilievi molto nuvoloso. Dalla sera cielo velato per nubi alte.

Temperature massime pomeridiane comprese tra 25 °C sui rilievi e 30 °C sulla costa. Velocità massima del vento compresa tra 51 (costa) e 66 km/h (rilievi).

Per tutta la giornata il mare sarà mosso, e dalla sera mare poco mosso.