Faenza. Insulti xenofobi a Roberto Matatia. Il candidato sindaco Isola: sono drammaticamente colpito

“Era meglio se la gasavano tutta la sua famiglia… gente come lei mi fa solo schifo” “Aspetti che la incontri per strada” e poi ancora “se non era ebreo non lo cagava nessuno”, è questo il livello degli insulti postati sul profilo facebook di Roberto Matatia, recentemente candidatosi alle prossime elezioni comunali faentine con il PD e affermato scrittore di origini ebraiche.

“Vi sembra una persona normale chi uccide, chi stupra, ci aggredisce? Allora perché c’è chi mi dice di portare pazienza perché la persona che mi ha pesantemente offesa è un disturbato? Non cerchiamo alibi non richiesti. Mi sto muovendo pesantemente perché non esiste che si possa accettare di essere minacciati per religione, colore, etnia, appartenenza politica” ha commentato Matatia poche ore fa.

Appresa la notizia, Massimo Isola, candidato sindaco del Centro sinistra, ha espresso ufficialmente la propria solidarietà a Matatia. “Non è possibile che ancora oggi dobbiamo trovarci a commentare parole violente così gravi, così incivili, così offensive. Sono vicino a Roberto e sono drammaticamente colpito”.

“Sono preoccupato, molto preoccupato – prosegue Isola – . Purtroppo in Europa e in Italia assistiamo ogni giorno a fenomeni di antisemitismo. Ferite profonde per la nostra civiltà. C’ è tanto lavoro da fare a partire dalle nostre scuole per formare i cittadini del domani. Dopo lo sconforto che ci provoca vedere queste derive incivili dobbiamo reagire ed essere ancora più determinati. I valori della fratellanza, della civiltà e del rispetto vinceranno. Dobbiamo sentirci Tutti coinvolti in questa straordinaria battaglia di civiltà!”