Incendio boschi Casola Valsenio. Spenti anche tutti i focolai. Oggi sopralluogo da parte del Comandante provinciale

Anche nella giornata di ieri, sabato 29 agosto, l’area dell’incendio tra Via Chiesuola e Via Monte Battaglia, nelle vicinanze del Passo del Corso, a Casola Valsenio, è stata presidiata dai Vigili del Fuoco: 2 squadre di permanenti e una di volontari.

Con gli interventi di ieri tutti i focolai sono stati spenti; è stata raggiunta anche una fumarola ancora presente nell’area centrale. La vigilanza è proseguita durante la notte, anche per prevenire i possibili effetti del vento. La pioggia abbondante scesa durante la notte ha contribuito al buon esito delle operazioni.

E’ previsto per oggi, il sopralluogo da parte del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna, Luca Manselli, che, con valutazione finale, è probabile che decida di dichiarare definitivamente concluso l’intervento di spegnimento.

Continua l’attività di indagine dei Carabinieri Forestali per accertare le cause dell’incendio e individuare gli eventuali responsabili; sempre i Carabinieri Forestali, entreranno nell’area per valutarne l’esatta dimensione e stimare l’’entità del danno ambientale. Da una prima parziale verifica, l’area investita dalle fiamme sarebbe compresa tra i 15 e i 20 ettari.