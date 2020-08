La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha emanato l’allerta gialla numero 66 del 2020, che interessa anche il territorio della Bassa Romagna. La presenza di un minimo di pressione in quota, in spostamento dal Tirreno verso l’Adriatico settentrionale manterrà anche per la giornata di lunedì 31 agosto condizioni di marcata instabilità. Dalla mattina sono previste precipitazioni a carattere di rovescio o temporale in Appennino, con possibili fenomeni più intensi su quello centro-orientale.

Sulle zone di pianura centro-orientali durante il pomeriggio e in serata sarà possibile la formazione di celle temporalesche localmente intense con probabilità di forti raffiche di vento.

Anche la formazione di temporali sul mare potrà determinare un temporaneo aumento della ventilazione con raffiche lungo la fascia costiera nella sera-notte. L’allerta completa può essere consultata sul portale Allerta meteo Emilia-Romagna (allertameteo.regione.emilia-romagna.it) e anche attraverso Twitter (@AllertaMeteoRER). Si ricorda di mettere in atto le misure di protezione individuale previste dal piano di emergenza e di Protezione civile e consultabili all’indirizzo www.labassaromagna.it/Guida-ai-Servizi/Sicurezza/Protezione-civile/Documenti-utili. Per emergenze è sempre attivo il numero verde 800 072525