Riunione dei consigli territoriali di Piangipane, San Pietro in Vincoli e Mezzano

Lunedì 31 agosto si riuniranno i consigli territoriali di Piangipane, San Pietro in Vincoli e Mezzano. A Piangipane, alle 20.30, nella sede dell’ufficio decentrato in piazza XXII Giugno 1944 n. 6, con all’ordine del giorno le comunicazioni del presidente; l’elenco delle priorità 2020; la richiesta di parere relativa ad interventi di installazione di impianti di pubblica illuminazione finalizzati alla messa in sicurezza di punti critici individuati dalle aree territoriali.

A San Pietro in Vincoli, alle 20.30, nella sede dell’ufficio decentrato di via Pistocchi 41/a, per discutere l’ordine del giorno relativo a Problematiche di sicurezza riscontrate nei parchi pubblici ed aree verdi nello stesso territorio; ritardi nella realizzazione della stazione ecologica nell’area artigianale; discussione e votazione dell’elenco delle priorità dei Lavori Pubblici anno 2020, sulle proposte elaborate dalla Commissione Urbanistica; richiesta di parere su “Trasmissione progetto relativi ad interventi di installazione di impianti di pubblica illuminazione finalizzati alla messa in sicurezza di punti critici individuati dalle Aree territoriali”.

A Mezzano, alle 20.45, nella sede dell’ufficio decentrato in piazza Della Repubblica 7, con all’ordine del giorno l’espressione di parere su “Trasmissione progetto relativi ad interventi di installazione di impianti di pubblica illuminazione finalizzati alla messa in sicurezza di punti critici individuati dalle Aree territoriali” e gli inserimenti delle nuove priorità anno 2020.