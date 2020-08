Sono 21 i casi di Covid a Ravenna. In Regione 109 positivi con 9.200 tamponi

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 30 AGOSTO 2020 – In Emilia-Romagna si sono registrati oggi 30 agosto 109 casi di positività (ieri erano 149, di questi 109 casi 56 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali). 31.805 i casi complessivi dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono stati oltre 9.200, con una media di tamponi positivi che è leggermente superiore a 1 ogni 100 (ieri era 1,47). L’età media dei nuovi positivi di è 37 anni.

Su 56 nuovi asintomatici, 13 sono stati individuati attraverso gli screening e i test introdotti dalla Regione, 37 grazie all’attività di contact tracing mentre 3 casi sono emersi dai test pre-ricovero e di 3 non è ancora nota l’origine. Per quanto riguarda la situazione sul territorio, le province che presentano il maggior numero di casi sono quelle di Ravenna (21), Parma (20) e Bologna (18).

Nel dettaglio, a Ravenna e provincia, su 21 casi, 2 riguardano una persona rientrata dalla Sardegna e una dal Senegal, 3 con sintomi e i restanti fanno riferimento all’attività di tracciamento su casi già accertati.

In quella di Parma, su 20 nuovi casi, 3 derivano da attività di tracciamento su focolai familiari, 5 da casi segnalati dai medici di medicina generale; 6 rientri dalla Sardegna, 3 dall’estero (Romania, Albania, Ucraina), 1 da tampone pre-ricovero ospedaliero in Pronto soccorso e 1 da tampone per ingresso in una Cra, 1, infine, dallo screening sierologico su categoria definite.

Nella provincia di Bologna, su 18 nuovi casi, 2 persone dello stesso nucleo familiare, una di rientro dalla Sardegna, sono state trasferite alla Ausl di Modena per competenze territoriale; 10, di cui 3 già contatti di casi noti, sono riconducibili a focolai familiari, 4 da rientri dalla Sardegna, 1 dall’estero (Croazia) e 1 caso sporadico, legato a persona asintomatica, che ha eseguito il tampone nell’ambito dei controlli per categoria lavorativa di appartenenza.

CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, continuano a crescere e oggi sono 2.868 (99 in più di quelli registrati ieri).

PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.758 (+ 97 rispetto a ieri). TERAPIE INTENSIVE – Salgono a 11 i pazienti in terapia intensiva (+ 1) e a 99 (+ 1) quelli ricoverati negli altri reparti Covid. GUARIGIONI– Le persone complessivamente guarite sono 24.478 (+ 10). DECESSI– Oggi non si registrano decessi. I CASI IN REGIONE SU BASE PROVINCIALE – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 6.161 a Bologna e Imola (+21, di cui 13 sintomatici)

L’informativa della autorità ravennati sulla giornata di oggi, 30 agosto

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrate 21 nuove positività: si tratta di 16 pazienti di sesso maschile e 5 di sesso femminile; 15 asintomatici mentre 6 presentano sintomi, tutti in isolamento domicliare.

Quindici nuove positività fanno riferimento a contact tracing con casi già accertati, 2 dei quali in pazienti che avevano avuto contatti fuori provincia; 3 nuove positività a seguito di sintomi; 2 nuove positività a seguito di rientro dalla Sardegna; 1 nuova positività a seguito di rientro da Senegal.

Non risultano decessi mentre si registra 1 guarigione completa.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornati alla mattinata di oggi, sono dunque 1.418, la cui distribuzione per comune risulta la seguente.

