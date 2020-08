Paolo Cavina esprime vicinanza e solidarietà a Roberto Matatia: ignobili parole

“Intendo esprimere a titolo personale e a nome di tutte le liste che compongono la coalizione da me guidata la totale vicinanza e solidarietà a Roberto Matatia e il profondo sdegno nei confronti delle ignobili parole che qualcuno ha usato sui social nei confronti dello stesso Matatia e della sua Famiglia” ha dichiarato Paolo Cavina, candidato sindaco del centro destra alle comunali di Faenza, in seguito alle offese e minacce via social ricevute dallo scrittore ebreo Roberto Matatia, e candidato nella lista del centro sinistra.

“È triste e preoccupante pensare che nel 2020 dobbiamo ancora assistere a simili atteggiamenti, certamente frutto di ignoranza e di una intolleranza cieca, che, non possiamo nasconderlo, nascono dal clima di accesa contrapposizione e di offese gratuite che purtroppo emergono in ogni campagna elettorale” prosegue .”Il nostro impegno va esattamente sulla strada opposta, sulla strada della reciproca legittimazione e del rispetto personale e spero che questo sia un principio che accomunerà tutte le liste e i candidati che, qualunque programma portino avanti, sono comunque persone che si espongono e ci mettono la faccia”.

“Sono fermamente convinto che nella Faenza del futuro, la Faenza che ho in mente, ci sarà una comunità aperta e coraggiosa, rispettosa delle opinioni di tutti – dichiara Cavina -. Nel nostro progetto della Faenza di domani non c’è spazio per alcun tipo di istigazione all’odio e per espressioni intollerabili di antisemitismo che condanniamo senza se e senza ma e il cui contrasto è responsabilità dell’intera società.

Poi il candidato sindaco conclude: “Esprimo, infine, tutta la mia fratellanza a Roberto Matatia, al quale va il nostro più caloroso abbraccio”.