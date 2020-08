Ravenna, si è presentato l’uomo che aveva fatto cadere il motociclista in via Faentina e poi era fuggito

Quattro ore dopo la pubblicazione dell’articolo di Ravennanotizie.it (sabato 29 agosto, alle ore 12 circa) con l’appello a cercare testimoni dell’accaduto, si è costituito il responsabile dell’incidente, in cui l’auto da lui condotta aveva tamponato una moto in via Faentina a Ravenna, e il guidatore si era poi dato alla fuga. Si tratta di un uomo di 39 anni della provincia di Ravenna, che si è recato presso il Comando provinciale dei carabinieri in Viale Pertini per ammettere le proprie responsabilità. La persona vittima dell’incidente ne ha avuto notizia dalla Polizia locale per lo scarico all’assicurazione. L’autore dell’incidente sarà ora perseguito per omissione di soccorso.

L’incidente era avvenuto venerdì 28 agosto, intorno alle 17,30, su via Faentina a Ravenna quando un uomo in sella a uno scooter Tmax nero che stava percorrendo la via in direzione Ravenna, poco prima del ponte, nella parte di doppia corsia che va dalla precedente rotonda fino all’Ipertoys, circa all’altezza di MediaWorld, è stato ‘toccato’ da dietro da un’auto, finendo a terra e strisciando per diversi metri. La macchina, che inizialmente ha accostato sulla destra, è poi ripartita a tutta velocità. L’uomo infortunato, poi soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto con un’ambulanza, non era riuscito a prendere la targa ma era tuttavia riuscito a vedere che si trattava di una station wagon di colore bianco/perlato e aveva chiesto aiuto per avere testimoni di quanto accaduto.