Si è spento Pino Guerrini, storico dirigente del PRI ravennate. Martedì 1 settembre, l’ultimo saluto

Sabato 29 agosto è venuto a mancare, all’età di 90 anni, Giuseppe “Pino” Guerrini, già direttore amministrativo della Compagnia Portuale e stimato dirigente Repubblicano, nonchè dirigente sportivo.

“Con Pino se ne va anche un pezzo importante di quella storia di onestà, impegno e attaccamento ideale che ha caratterizzato sempre il PRI, il partito che ho scelto quando avevo 18 anni e del quale sono sempre andato orgoglioso, anche grazie a figure come quelle di Pino” ha dichiarato Eugenio Fusignani, segretario provinciale del PRI. “Un PRI che oggi forse non ha più personaggi di quello spessore politico e di tensione ideale, ma che ne conserva ancora i tratti, soprattutto a Ravenna, proprio perché da noi è rimasto vivo l’esempio di personaggi come lui. Alla figlia Rita e alla famiglia la vicinanza e l’affetto mio personale e di tutti i Repubblicani di Ravenna”.

I funerali e la santa messa si svolgeranno nella cappella adiacente la camera mortuaria di Ravenna, martedì 1 settembre alle ore 14.30.

“Ringrazio sin da ora chi vorrà o potrà partecipare. Chi non potesse, lo ringrazio comunque per la partecipazione al mio dolore – ha dichiarato la figlia Rita in un post su facebook -. Raccomando a chi desiderasse, non fiori ma qualsiasi opera di bene sarà gradita sia alla nostra famiglia che a lui, uomo buono e generoso nel suo silenzioso amore per la vita e per i più deboli”.