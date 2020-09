Autovettura a Gpl prende fuoco in Piazza Caduti del Lavoro a Ravenna. Intervento dei Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme

Un’autovettura alimentata a Gpl ha preso fuoco intorno alle 12, di quest’oggi martedì 1 settembre in Piazza Caduti del Lavoro, in zona Darsena a Ravenna. Dalle prime informazioni sembra che all’origine delle fiamme vi sia stato un guasto meccanico all’autovettura. Illesa la signora che era alla guida della macchina.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Ravenna, che sono intervenuti con due squadre con autobotte. L’alta colonna di fumo, ben visibile anche in lontananza, ha allarmato i residenti della zona (vedi video inviato da un lettore), ma nell’arco di poco l’incendio è stato domato.

Sul posto la Polizia Locale di Ravenna per deviare il traffico.

Immagine di repertorio