Ravenna tra le più belle città da visitare per la rivista americana “Travel + Leisure”

La rivista americana Travel + Leisure, che vanta 5 milioni di lettori, ha indicato Ravenna tra le migliori destinazioni d’Europa. Lo riporta l’assessore al turismo Giacomo Costantini in una dichiarazione su un facebook, esprimendo soddisfazione per la presenza della nostra città nella classifica delle “The World’s Best Awards 2020”.

“Vedere la nostra città insieme a Venezia, Lisbona, Firenze, Praga, Barcellona, ci riempie di orgoglio – commenta Costantini – e la soddisfazione maggiore è che sono stati proprio i lettori di questa rivista ad indicare Ravenna come una esperienza memorabile”.