Colpito da infarto mentre è all’Esp di Ravenna. Salvato da un addetto alla sicurezza e un’infermiera

Sono stati attimi di paura, quelli vissuti lunedì pomeriggio 31 agosto, all’Esp di Ravenna, quando un signore sulla 70ina è stato colto da infarto, e improvvisamente ha perso i sensi. L’anziano è stato prontamente soccorso da un addetto alla sicurezza della D’Amico Group, in servizio nel centro commerciale, e da un’infermiera che era là, per puro caso, a fare shopping.

“Erano circa le 14.30 quando siamo stati avvertiti dagli addetti Extracoop che un uomo si era sentito male e che era caduto privo di sensi davanti al punto d’ascolto dell’ipermercato. Ci hanno detto che secondo loro sembrava essere un problema cardiaco, per questo io e il mio collega ci siamo mossi subito, portandoci dietro il defribillatore che abbiamo in dotazione – racconta l’operatore della D’Amico Group, che preferisce restare anonimo -. “Arrivato sul posto, ho riconosciuto la persona stesa a terra. Si trattava di un cliente abituale dell’Esp, un signore con cui a volte scambiavo quattro chiacchiere e che in passato mi aveva raccontato di avere problemi di cuore e di dover camminare tutti i giorni per favorire la circolazione del sangue”.

“Vicino all’anziano c’era già una giovane signora che stava praticando il massaggio cardiaco e quindi ho deciso di intervenire subito con il defribillatore, non essendoci più dubbi che si trattasse di un infarto” .

Le condizioni dell’uomo erano gravi tanto che l’addetto alla sicurezza e la giovane infermiera, hanno temuto per il peggio. “Ho velocemente applicato gli elettrodi e preparato il defribillatore, come ho imparato a fare nei vari corsi di intervento sanitario che seguiamo regolarmente, e ho dato la scarica elettrica all’uomo, che ha avuto un forte sussulto” racconta, ancora con emozione, l’addetto della D’Amico.

“Subito dopo sono arrivati gli operatori del 118, che erano stati guidati sul posto da altri nostri colleghi della sicurezza, che avevano provveduto a bloccare l’ingresso Est del centro commerciale per favorirne il passaggio, hanno prelevato il paziente e sono corsi via” spiega.

“Poi, passato il momento d’emergenza, abbiamo cercato di riportare il centro alla normalità, ma non nego che il mio collega ed io siamo rimasti piuttosto scossi per l’accaduto. E’ stata davvero un’esperienza forte, intensa, che mi ha lasciato una grande emozione. Oggi, a distanza di giorni, posso dire di essere anche un po’ orgoglioso , perchè la figlia ci ha raccontato che al Pronto Soccorso le hanno detto che era stata la scarica del nostro defibrillatore a tenere in vita il padre” prosegue.

“Mi auguro rivedere presto l’anziano signore nel nostro centro commerciale” conclude l'”Eroe” come è già stato definito da alcuni. “Abbiamo solo saputo mettere in pratica quello che ci è stato insegnato in tanti corsi di preparazione professionale.”

L’anziano, dopo essere stato ricoverato d’urgenza in Rianimazione all’ospedale di Ravenna, ora è sveglio, seppure la condizioni di salute siano ancora molto delicate. “L’intervento dell’addetto alla sicurezza e dell’infermiera è stato provvidenziale. Gli hanno salvato la vita – conferma la figlia del 70enne, sentita telefonicamente-. Se non fossero intervenuti subito non ce l’avrebbe fatta.”

Anche un cliente del Centro commerciale, che ha assistito alle manovre di rianimazione, ha voluto esprimere le proprie congratulazioni per come è stato gestito l’intero episodio: “ho visto calma, freddezza, conoscenza e soprattutto umanità nell’insistere a riportare in vita il malcapitato. È molto rassicurante vedere come i vostri operatori addetti alla vigilanza siano stati capaci in poco tempo a mettere l’area in sicurezza e soprattutto operare nella massima concentrazione. Sapere che il vostro centro ha persone preparate a ogni evenienza è segnale di grande e profonda professionalità. Ringrazio di cuore per l’impegno e la determinazione il vostro addetto alla vigilanza che ha insistito nel cercare di rianimare con il massaggio cardiaco e con l’utilizzo del defibrillatore quel povero uomo nell’attesa dell’arrivo dei sanitari del 118”.