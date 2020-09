Nei giorni scorsi, il Circolo Nautico “Amici della Vela” – con i numerosi ragazzini ancora presenti alle lezioni settimanali della Centro Scuola Vela – è stato protagonista di un’iniziativa decisamente insolita e spettacolare, che ha incuriosito anche le migliaia di bagnanti presenti sulla spiaggia di Cervia.

Grazie alla disponibilità e alla collaborazione del’’83° Gruppo, 15° Stormo dell’Aeronautica Militare di stanza a Pisignano, infatti, è stato simulato il recupero di un disperso in mare. In pratica, mentre i giovani partecipanti alla Scuola Vela erano in acqua sulle loro imbarcazioni, si è finto che una di queste si ribaltasse: rapidamente è giunto l’elicottero da Pisignano, simulando l’intervento di recupero del “naufrago” davanti agli sguardi attentissimi dei giovani velisti.

Foto 3 di 4







I quali, in precedenza, erano stati istruiti a terra – sia dai loro abituali istruttori del Circolo, sia da personale del 15° Stormo – sui corretti comportamenti da tenere in caso di ribaltamento dell’imbarcazione, per favorire l’avvicinamento dell’elicottero all’acqua.

“E’ stata una iniziativa molto bella e certamente formativa – dichiara il presidente del Circolo, Sergio Savelli -: un’esercitazione a cui abbiamo partecipato volentieri, ovviamente sperando di non averne mai bisogno davvero. Mi ha fatto piacere notare che i bambini sono stati veramente molto attenti: gli istruttori hanno dato loro le indicazioni giuste per capire bene lo scopo e le dinamiche dell’esercitazione e il modo corretto per comportarsi in una malaugurata situazione analoga.

Soprattutto, a nome del Circolo voglio ringraziare lo Stormo per la totale disponibilità: abbiamo chiesto la loro collaborazione e non solo sono stati bravissimi, ma si sono resi disponibili anche in futuro per iniziative analoghe. Per noi è davvero l’avvio di un rapporto importante”.