Investita una persona sui binari: rallentamento traffico dei treni sulla linea Ancona-Bologna

Come riporta Trenitalia, alle 14:10 di oggi giovedì 3 settembre, una persona è stata investita sui binari tra Sant’Arcangelo di Romagna e Gambettola (per cause ancora al vaglio, n.d.r.). Il traffico sulla Linea ferroviaria Ancona – Bologna è subito stato sospeso per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria, fino alle ore 15:45, orario in cui ha ricominciato a fluire ma molto rallentato.

Nell’ultimo aggiornamento di oggi pomeriggio, delle ore 17:30, Trenitalia comunica quanto segue:

Il traffico è ancora fortemente rallentato.

Assistenza clienti a cura del personale di Trenitalia a Rimini, Bologna Centrale e Ancona.

Treni direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza fino a 160 minuti:

FA 8866 Lecce (8:04) – Milano Centrale (16:55)

• FA 8868 Taranto (9:16) – Milano Centrale (17:55)

• FA 8886 Lecce (9:58) – Milano Centrale (18:55)

• FA 8813 Milano Centrale (14:05) – Lecce (22:53)

• IC 35310 Lecce (8:20) – Bologna Centrale (17:00)

• FA 8889 Milano Centrale (12:05) – Lecce (21:00)

• RV 2132 Ancona (12:45) – Piacenza (17:07)

• RV 2921 Piacenza (13:45) – Pesaro (17:37)

• RV 2134 Ancona (14:45) – Piacenza (19:12)

• RV 6564 Rimini (14:46) – Piacenza (18:10)

• RV 2906 Rimini (16:40) – Milano Porta Garibaldi (21:20)

• R 11539 Bologna Centrale (13:32) – Ancona (16:20)

• R 6567 Imola (15:43) – Rimini (16:54)

Treni instradati sul percorso alternativo tra Faenza e Rimini via Ravenna con un maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti:

FA 8869 Milano Centrale (12:35) – Lecce (21:55)

• IC 609 Bologna Centrale (14:00) – Lecce (23:05)

Treni parzialmente cancellati:

RV 2129 Piacenza (12:49) – Ancona (17:16): limitato a Bologna Centrale (14:25)

• R 11537 Imola (13:43) – Rimini (14:54): limitato a Cesena (14:16)

• R 11540 Rimini (15:20) – Imola (16:24): origine da Cesena (15:46)

Treno cancellato:

R 11512 Rimini (16:20) – Imola (17:24)

Qui le notizie aggiornate sulla condizione del traffico dei treni : https://www.trenitalia.com/it/informazioni/Infomobilita/notizie-infomobilita.html