Sapore di Sale a Cervia: tutte le iniziative oggi, giornata di anteprima del week end dedicato a gusto e tradizione

Ai nastri di partenza il lungo week end del gusto e della tradizione settembrina cervese con la manifestazione Sapore di Sale. Dal 4 al 6 settembre scorrerà fra novità golose, incontri, laboratori, mercati, mostre, stand gastronomici e spettacoli l’attesissima festa dedicata al sale di Cervia e alla sua tradizione salinara. Numerose le iniziative che come ogni anno caratterizzano le giornate, ma anche grande attesa per l’arrivo della burchiella carica di sale cervese che giungerà trainata a spalla dai salinari sabato 5 settembre alle ore 16.30 al tradizionale suono della sirena. Il sale verrà distribuito ai presenti come ormai vuole la tradizione sabato e domenica pomeriggio.

Si parte giovedì 3 settembre con alcune iniziative che preannunciano la partenza vera e propria della manifestazione.

Nell’area delle saline, presso la Locanda Dama delle Saline, in via Madonna della Neve 15, alle 17 si terrà l’incontro “Dove il mare diventa sale e si distende la terra: Antiche storie del territorio cervese” con l’archeologa Giovanna Montevecchi.

Dalle 20.30 Alle Officine del Sale si terrà la Cena Inaugurale a cura di Slow Food Ravenna sezione Cervia, con lo staff della trattoria Il Sogno di Mirano (VE). L’offerta gastronomica è improntata sulla tipicità, materie prime stagionali, presidi Slow Food e sapori netti. Una brigata capitanata dalla competenza di Silvano, un must, che vi farà sentire subito a casa, e Marco l’altro socio, giovane ma già esperto chef, che fondono la loro esperienza nel gestire il Sogno e portare in tavola vecchi sapori della tradizione locale, gustosi piatti di stretta tradizione alternati a qualche novità.

In salina visite guidate a piedi, in barca elettrica e con il trenino organizzate dalla Cooperativa Atlantide alle 14.30 e alle 18.30 Per info 0544973040 – salinadicervia@atlantide.net

Alle 17 visita guidata gratuita alla salina Camillone a cura del Gruppo Culturale Civiltà Salinara. Ritrovo al Centro Viste Salina di Cervia (via Bova 61) alle ore 16.30 (non occorre la prenotazione).

Il programma partirà poi ufficialmente venerdì 4 settembre con tante iniziative dedicate al gusto e alla tradizione con stand e chioschi per una offerta gastronomica e di cibo di strada di qualità, stand espositivi di prodotti del territorio, dimostrazioni di realizzazione di pane e pasta fresca, mostre, annullo postale dedicato alla festa e infine escursioni giornaliere in salina a cura di Atlantide e del Gruppo Culturale Civiltà Salinara. I prodotti al sale dolce di Cervia sono tanti: cioccolata, formaggi, gorgonzola, grappa, birra, biscotti, piadina, salumi e giardiniera. Per il cibo non c’è che l’imbarazzo della scelta con gli stand gastronomici della festa numerosi e tutti gustosissimi.

CONFERMATA LA PRESENZA DEL SINDACATO PANIFICATORI

I panificatori artigiani di Confcommercio provincia di Ravenna saranno presenti con un laboratorio durante le giornate di Sapore di Sale che si svolgerà a Cervia dal 4 al 6 settembre, ubicato sotto la Torre di San Michele.

La presenza del Sindacato Panificatori Artigiani Confcommercio a Sapore di Sale 2020 ha lo scopo di far conoscere a cittadini e turisti le tipicità del territorio, utilizzando esclusivamente prodotti della nostra tradizione locale.

In questa edizione il Sindacato panificatori ospiterà anche una delegazione di panificatori proveniente da Vigevano che produrranno le loro tipicità locali.

Come ormai avviene da quindici anni, nello stand dei panificatori si potranno gustare: focacce al sale di Cervia, focacce con olive, con cipolla, con pomodorini, pizza pomodoro e mozzarella, bomboloni, pane romagnolo, maritozzi, crostata, ciambella.

Novità dell’edizione 2020 la focaccia al sale di Cervia alla salicornia salina, gustoso ‘asparago di mare’. Le proprietà della salicornia sono diverse: contiene le vitamine A, B1 e B15, C e D e molti minerali. Una pianta nota per rafforzare le difese immunitarie, celebre anche fra i marinai che lo portavano con loro per combattere i malanni durante le lunghe attraversate.

Si ringrazia per la collaborazione ed il sostegno le ditte Coap Forlì (dal 1959 punto di riferimento per il food service), Molino Naldoni, CAT di Matulli Giuseppe e C, Areca System, Monti Roberto & C.

Accessi e luoghi della festa saranno regolamentati secondo i protocolli in vigore, ai fini della sicurezza.

Sapore di Sale gode del patrocinio della Regione Emilia Romagna ed è inserito nel cartellone “Via Emilia Food Valley”

Info www.cerviasaporedisale.it; www.turismo.comunecervia.it

