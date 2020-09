Ravenna. Terminati lavori in Piazza Caduti dinanzi alla scuola Guido Novello

In Piazza dei Caduti per la Libertà a Ravenna sono stati ultimati i lavori di asfaltatura nella piazzetta antistante l’istituto comprensivo Guido Novello.

Ricordiamo che Piazza Caduti è stata interessata da significativi interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria anche in virtù delle celebrazioni per il settimo centenario della morte di Dante che ricorrerà nel 2021. La piazza, infatti, è luogo di cerniera tra la Biblioteca Classense e la cosiddetta “zona del silenzio” con la Tomba di Dante e la basilica di San Francesco, il cui aspetto attuale è eredità degli interventi urbanistici realizzati in occasione del 6° centenario del 1921.

I lavori sono iniziati lunedì 8 giugno e sono stati ultimati dopo circa 80 giorni di lavoro. L’intervento rientra all’interno del Fondo per “Interventi urgenti per manutenzione straordinaria di strade e potenziamento parcheggi” nell’ambito del Piano degli investimenti per gli anni 2020/2022.