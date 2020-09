Si masturba nella spiaggia naturista di Lido di Dante: maxi multa per un 45enne

Nel pomeriggio di giovedì 3 settembre un 45enne originario di Forlì è stato sorpreso dalla Polizia locale mentre si stava masturbando sulla spiaggia naturista di Lido di Dante. All’uomo è stata comminata la sanzione di 10.000 euro per il reato di atti osceni in luogo pubblico. Le Forze dell’Ordine locali hanno operato in collaborazione con i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, impegnati in controlli specifici nella zona.