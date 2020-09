Sono 14 i positivi a Ravenna, 7 sintomatici. In Regione 126 casi con oltre 10 mila tamponi

LA SITUAZIONE REGIONALE, OGGI 4 SETTEMBRE 2020 – In Emilia-Romagna si sono registrati oggi 4 settembre 126 casi di positività (otto più di ieri; di questi 126 casi, 54 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali). 32.371 i casi complessivi dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati nell’ultimo giorno sono stati 10.010, con una media di tamponi positivi che è pari a 1,26 ogni 100 (leggermente superiore a ieri). L’età media dei nuovi positivi di è 42 anni. Oggi non si registrano decessi.

Su 54 nuovi asintomatici, 21 sono stati individuati attraverso gli screening e i test introdotti dalla Regione, 26 grazie all’attività di contact tracing, 4 casi sono emersi dai test pre-ricovero e di 3 casi non è ancora nota l’indagine epidemiologica. Per quanto riguarda la situazione sul territorio, il maggior numero di casi si registrano nelle province di Bologna (27), Reggio Emilia (18), Modena (16), Ravenna (14), Forlì (19).

In provincia di Bologna, su 21 nuovi casi, 4 rientri dall’estero (3 dall’Albania e 1 dalla Romania), 11 da altre regioni (9 dalla Sardegna, 1 dalla Campania e 1 dall’Umbria), 1 caso è riconducibile a un focolaio già noto in Riviera romagnola, 2 sono contatti di casi già noti, 3 sono stati classificati come sporadici.

A Forlì, su 19 nuovi casi, 3 sono rientri dall’estero (Macedonia), 1 da altre regioni (Sardegna), 4 hanno effettuato il tampone in quanto contatti di casi già noti, 3 per presenza di sintomi, 4 sono stati individuati tramite attività di tracciamento, 2 hanno effettuato spontaneamente i controlli, 2 diagnosticati grazie allo screening pre-ingresso in ospedale.

In provincia di Reggio Emilia, su 18 nuovi positivi, 1 è di rientro dall’estero (Egitto), 1 da altre regioni (Sardegna), 1 è legato a un focolaio già noto in Riviera, 10 sono contatti di casi già noti nell’ambito di focolai familiari, 5 sono stati classificati come sporadici. In provincia di Modena, su 16 nuovi positivi, 4 sono rientri dall’estero (1 dall’Ucraina, 1 dalla Romania, 1 uno dalla Moldavia e 1 dal Marocco), 5 da altre regioni (3 dalla Puglia, 1 dalla Sardegna e 1 dal Trentino), 6 sono contatti di casi già noti e 1 caso sporadico.

A Ravenna e provincia, su 14 nuovi casi, 2 sono di rientro dall’estero (Albania), 1 da altre regioni (Sardegna), 9 sono emersi come contatti di casi già noti e 2 sporadici.

CASI ATTIVI – I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, continuano a crescere e oggi sono 3.189 (4 in più di quelli registrati ieri).