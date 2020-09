A Ravenna 15 nuovi casi positivi, 6 sintomatici. In Regione 71 nuove guarigioni

PERSONE IN ISOLAMENTO – Le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 3.117 (55 in più rispetto a ieri), il 95% dei casi attivi.

TERAPIE INTENSIVE – I pazienti in terapia intensiva sono 12 (-1 rispetto a ieri), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 122 (8 in più rispetto a ieri).

GUARIGIONI– Le persone complessivamente guarite sono 24.790 (+71 rispetto a ieri): 14 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 24.776 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

DECESSI – Un solo decesso in tutta l’Emilia-Romagna, a Reggio Emilia.

I CASI IN REGIONE SU BASE PROVINCIALE – Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi:

6.302 a Bologna e Imola (+29, di cui 18 sintomatici)

(+29, di cui 18 sintomatici) 5.432 a Reggio Emilia (+11, di cui 7 sintomatici)

(+11, di cui 7 sintomatici) 4.847 a Piacenza (+2, di cui 1 sintomatico)

(+2, di cui 1 sintomatico) 4.508 a Modena (+21, di cui 8 sintomatici)

(+21, di cui 8 sintomatici) 4.007 a Parma (+11, di cui 2 sintomatici)

(+11, di cui 2 sintomatici) 2.451 a Rimini (+6, di cui 2 sintomatici)

(+6, di cui 2 sintomatici) 1.502 a Ravenna (+15, di cui 6 sintomatici)

(+15, di cui 6 sintomatici) 1.264 a Ferrara (+14, di cui 7 sintomatici)

(+14, di cui 7 sintomatici) 1.195 a Forlì (+16, di cui 7 sintomatici)

(+16, di cui 7 sintomatici) 1.000 a Cesena (+9, di cui 4 sintomatici).

L’informativa della autorità ravennati sulla giornata di oggi, 5 settembre

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 15 nuovi casi, 9 asintomatici e 6 con sintomi, 13 in isolamento domiciliare e 2 ricoverati, 10 maschi e 5 femmine, e nel dettaglio: 4 casi importati da altre regioni (2 Sardegna, 1 Puglia e 1 Veneto), 3 casi importati dall’estero (2 Romania e 1 Macedonia), 6 casi emersi come contatti di casi già noti in ambito familiare, 1 caso sporadico per sintomi (ricoverato), 1 caso da tampone effettuato come da protocollo a paziente che ha fatto accesso in pronto soccorso per altra patologia (asintomatico, è ricoverato per l’altra patologia).

Non risultano decessi mentre si registrano 2 guarigioni complete.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel ravennate, aggiornati alla mattinata di oggi, sono dunque 1.502, la cui distribuzione per comune risulta la seguente:

70 residenti fuori provincia Ravenna

652 Ravenna

228 Faenza

124 Cervia

102 Lugo

66 Russi

38 Alfonsine

55 Bagnacavallo

36 Castelbolognese

10 Conselice

19 Massa Lombarda

7 Sant’Agata sul Santerno

21 Cotignola

10 Riolo Terme

25 Fusignano

17 Solarolo

19 Brisighella

2 Casola Valsenio

1 Bagnara