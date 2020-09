Cervia. Sapore di Sale: l’Associazione Culturale Casa delle Aie partecipa con due dimostrazioni di ‘laboratori di cucina romagnola’

L’Associazione Culturale Casa delle Aie Cervia partecipa a “Sapore di sale”. L’Associazione partecipa alla grande manifestazione organizzando due dimostrazioni di “laboratori di cucina romagnola”, denominati Sapore di pane e di pasta fresca in programma all’esterno della Sala Rubicone del Magazzino del Sale Torre, nei pomeriggi di sabato 5 e di domenica 6 settembre 2020, dalle ore 17,00 alle 19,00.

Sabato 5 settembre il pomeriggio sarà dedicato al ciclo del pane e alla preparazione degli strozzapreti. Domenica 6 settembre il pomeriggio sarà dedicato alla preparazione delle tagliatelle e dei cappelletti. Gestirà il laboratorio la sfoglina Marina Rosetti, coadiuvata da Miriam Montesi e da Mario Stella. L’iniziativa per il rispetto della normativa anticovid verrà gestita nella modalità della dimostrazione e non del coinvolgimento attivo di bambini ed adulti, come negli anni passati.

La partecipazione dell’Associazione è all’insegna delle valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche romagnole.