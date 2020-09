Sono stati ricoverati ieri in ospedale a Ravenna due anziani di 85 e 93 anni, ospitati nella residenza di Santa Teresa a Ravenna, dopo che era stata accertata la loro positività al Covid 19. Gli ospiti sarebbero in buone condizioni e il ricovero è stato deciso solo in via precauzionale, anche in considerazione dell’età avanzata. Nei giorni scorsi anche due operatori della struttura erano risultati positivi al virus.

