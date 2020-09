Il cordoglio del P.R.I. di Ravenna per la scomparsa di Nicolò Brandino

“I Repubblicani di Ravenna sono vicini alla famiglia e alla UIL per la scomparsa di Nicolò Brandino, sindacalista legato ai nostri ideali, che è stato un punto di riferimento importante all’interno del petrolchimico Anic, contribuendo alla crescita della coscienza laica in quel contesto. Come dirigente regionale e nazionale, ha saputo manifestare al meglio gli ideali mazziniani dei doveri e dei diritti dei lavoratori per la crescita del nostro Paese” riporta la nota del P.R.I. ravennate.