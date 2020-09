Il Premio CerviaAmbiente 2020 è stato assegnato questa mattina, 5 settembre, ai Magazzini del sale di Cervia a Luca Mercalli, divulgatore scientifico e Presidente della Società Meteorologica Italiana, il quale – in diretta streaming – ha tenuto una lectio magistralis sul tema “La crisi climatica e ambientale: troppo grande per essere compresa”.

Attivissimo nella divulgazione di uno stile di vita più attento alla riduzione dell’impatto ecologico, Mercalli è conferenziere internazionale sui temi della climatologia e glaciologia. Fondatore e direttore della rivista Nimbus è attualmente responsabile dell’Osservatorio Meteorologico di Moncalieri e docente in varie Università. Noto al grande pubblico per aver partecipato a trasmissioni televisive come Che tempo che fa, Rai3 Ambiente Italia e Tg2 Montagne, dal gennaio di quest’anno collabora con Il Fatto Quotidiano. Dal 2007 fa parte di Climate Broadcaster Network-Europe, gruppo di presentatori meteo televisivi voluto dalla Comunità Europea per diffondere una più corretta informazione sui cambiamenti climatici.

Premio CerviaAmbiente

Nel 1973 viene istituito il Premio CerviaAmbiente, concepito come Premio Internazionale “Città di Cervia” a favore di studiosi, ricercatori, città, istituzioni scientifiche che si siano distinte sulle tematiche di carattere ambientale. L’obiettivo è dare un riconoscimento all’ambiente, facendo si che il tema della natura e dei rischi che essa corre siano sempre più portati all’ attenzione di tutti, dalle istituzioni ai cittadini.

2020: conferito a Luca Mercalli, divulgatore scientifico e Presidente della Società Meteorologica Italiana

2019: conferito a Sabrina Giannini, autrice di inchieste giornalistiche con Report e Indovina chi viene a cena. Altri riconoscimenti a: David Monacchi, artista interdisciplinare e ingegnere del suono.

2018: conferito a Donatella Bianchi, giornalista RAI, scrittrice autrice e conduttrice televisiva. Altri riconoscimenti a: Jacopo Fo, scrittore e autore teatrale.

2017: conferito a Pio d’Emilia, scrittore e giornalista. Altri riconoscimenti a: Pierluigi Viaroli, docente Università di Parma, per i meriti acquisiti nello studio dello stato ambientale del Po e dei suoi affluenti.

2015: conferito a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e pioniere di una cultura agro-alimentare sostenibile

2012: conferito alla Repubblica di Costa Rica

2010: conferito all’economista francese Jean-Paul Fitoussi

2008: conferito alla Città di Friburgo (Germania).

2006: conferito a Vandana Shiva – economista, direttrice del Centro per la Scienza, Tecnologia e Politica delle Risorse Naturali del Dehra Dun in India.

2004: conferito a Wolfgang Sachs – ecologo – Wuppertal Institut (Germania)

Altri riconoscimenti a: Linea Blù, Environmental Film Festival, Gruppo Culturale Civiltà Salinara.

2002: conferito a ONU-UNEP United Nations Enviroment Programme – Saverio Civii, direttore del progetto MED-POL. Altri riconoscimenti a: GEO & GEO Programma Rai, Comune di Ustica – Riserva Marina

2000: conferito a Serge Moscovici

Altri riconoscimenti a: Albero Azzurro, Carlo Petrini, Dejan Zagorac.

1998: conferito alla citta’ di Rochefort Sur Mer

Altri riconoscimenti a: Giuseppe Campos Venuti, Legambiente, Antonio Cederna (alla memoria).

1995: conferito alla Citta’ di Dubrovnik

Altri riconoscimenti a: Franca Rame, Associazione Giornalisti Italiani, Associazione Lega del Filo d’Oro.

1993: conferito a Maurice Strong, Segretario Generale della Conferenza dell’ONU sull’ambiente e lo sviluppo.

1992: conferito a Lester R. Brown, Presidente World Watch Institute, Washington (DC) U.S.A.

1991: conferito a Rainforest Foundation, Sting e Ufficio Unesco di Venezia, Maria Teresa Rubin De Cervin

1981: conferito a Giuseppe Zamberletti, Maurizio Valenzi, Aurelio Peccei, Piero Angela, Franco Barberi, Citta’ di Dubrovnik.

1980: conferito a Konrad Lorenz

Altri riconoscimenti a: Simone Veil, Municipalita’ di Coulommiers, Consorzio di Schwabach, U.G.I.S.

1979: conferito a Marco Ferreri

Altri riconoscimenti a: D.A.M. Studi Ricerche e Progetti, “Dossier” del TG2, Felice Ippolito, Roberto Marchetti.

1978: conferito ad uno studio-ricerca sull’utilizzo dei rifiuti solidi quali fonti energetiche integrative

Altri riconoscimenti a: Richard Vollenweider, Touring Club Italiano, “Sapere”.

1977: conferito ad uno studio-ricerca sulla Salina di Cervia

Altri riconoscimenti a: Giovanni Berlinguer, Folco Quilici, Alberto Maritati.

1976: conferito a Jacques Yves Cousteau

Altri riconoscimenti a: Amministrazione Provinciale di Ravenna, Città di Piombino, Fulco Pratesi

1975: conferito alla città di Varsavia

Altri riconoscimenti a: “Italia Nostra”, Mons. G. Fallani, Mario Fazio

1974: conferito a Sir Colin Buchanan

Altri riconoscimenti a: Leonardo Benevolo, Italo Insolera, Antonio Cederna

1973: conferito a Barry Commoner

Altri riconoscimenti a: Gian Franco Amendola, Franco Tassi, Giorgio Nebbia