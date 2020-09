Ravenna. Interventi di manutenzione straordinaria in un tratto della Faentina e nelle vie Rota e Saporetti

Al via due interventi di manutenzione straordinaria del valore di 220mila euro. Il primo avrà inizio lunedì 7 settembre sulla Faentina, a Fornace Zarattini, nel tratto compreso tra la via Orioli e il civico 203, sul lato sinistro della strada in direzione di Ravenna; si tratta della realizzazione di un percorso pedonale protetto resosi necessario per migliorare la sicurezza delle utenze deboli. Il nuovo tratto sarà collegato alla pista ciclopedonale realizzata negli anni Novanta che collega Ravenna a Fornace Zarattini. Il costo dell’intervento è di 70mila euro e la conclusione dei lavori è prevista per il mese di novembre.

Lunedì 14 settembre avranno inizio lavori di manutenzione straordinaria su strade e marciapiedi delle vie Rota e Saporetti. Gli interventi riguardano il rifacimento dei marciapiedi, della pavimentazione stradale, la realizzazione di nuove bocche di lupo e caditoie per la raccolta delle acque meteoriche e alcuni interventi sull’impianto di pubblica illuminazione della via Rota tra i quali l’arretramento dei pali di pubblica illuminazione a filo recinzione. L’intervento comporta un investimento di 150mila euro. La conclusione dei lavori è prevista a novembre.

Entrambi gli interventi non comportano modifiche alla viabilità.