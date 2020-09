Sorvegliato speciale si allontana: doveva restare a Bagnacavallo, ma è stato arrestato a San Pietro in Vincoli

La notte del 3 settembre i Carabinieri di Cervia – Milano Marittima, in un’abitazione di San Pietro In Vincoli hanno rintracciato e arrestato un pregiudicato italiano responsabile della violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale. L’uomo si era allontanato – senza la prescritta autorizzazione – dal comune di Bagnacavallo, dove (per un periodo di 3 anni) ha l’obbligo di soggiornare, così come comminato dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Bologna.L’arresto è stato convalidato il 4 settembre dal Giudice monocratico del Tribunale di Ravenna, che, concessi i termini a difesa, ha disposto la liberazione dell’uomo e ha fissato l’udienza per il giorno 11 settembre.