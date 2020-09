Uil Ravenna: “Con la scomparsa di Nicolò Brandino perdiamo un grande uomo e un grande sindacalista”

La Uil di Ravenna, nell’esprimere a Daniela, Claudio e Riccardo l’affetto e la vicinanza per la grave perdita, ricorda che “con la scomparsa di Nicolò Brandino la UIL e il sindacato ravennate tutto, oltre che un amico, perdono uno dei migliori esponenti che negli anni ottanta e novanta ha contribuito a difendere con competenza e passione gli interessi dei lavoratori durante il periodo di militanza nella Categoria dei Chimici e successivamente dei pensionati, mutuando sempre con equilibrio diritti e doveri”.

“Nicolò Brandino, sindacalista di fede Mazziniana e Repubblicana – prosegue la Uil -, ha iniziato la propria attività sindacale nel contesto del Petrolchimico Anic, come delegato UIL, distinguendosi subito per le proprie doti e per la forza delle proprie idee, per la trasparenza e la correttezza dei principi morali che lo hanno sempre guidato e che in ogni occasione trasmetteva ai giovani che si affacciavano al mondo del lavoro e del Sindacato. Successivamente, da Segretario Regionale e Nazionale della Categoria dei Chimici, ha saputo coniugare l’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori con quelli dei cittadini e dei pensionati interpretando al meglio la felice intuizione della UIL del “Sindacato dei Cittadini” e contribuendo alla crescita e al rafforzamento della UIL nella Provincia di Ravenna”.

“Caro Amico, carissimo Nicolò, oltre al nostro siamo certi di interpretare il sentimento di tutti coloro che ti hanno conosciuto: ci mancherai!!” termina la nota della Uil di Ravenna.