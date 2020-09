Centauro di Ravenna cade a Civitella di Romagna: soccorso e portato al Bufalini in codice di media gravità

Un gruppo di amici appassionati di enduro nel pomeriggio di ieri 5 settembre sono andati a fare un giro in moto sul sentiero che dalla Faggiola porta a Sambucheto, partendo dalla località Buggiana, nel comune di Civitella di Romagna. Uno di loro, un uomo di 56 anni residente a Ravenna, in un punto del sentiero, per cause da accertare, è caduto rovinosamente a terra procurandosi un trauma al torace e alla clavicola. Alle 16.15 i suoi compagni di avventura hanno dato l’allarme chiamando immediatamente il 118 che ha inviato sul posto l’ambulanza, l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso del CNSAS e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico, stazione Monte Falco. L’elicottero è riuscito ad atterrate ad un centinaio di metri dal luogo dell’evento, coadiuvato a terra dai tecnici territoriali intervenuti. Il personale medico ha immediatamente dato assistenza all’infortunato somministrando anche l’analgesia a causa del forte dolore. L’uomo, dopo adeguata stabilizzazione è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Cesena in codice di media gravità.