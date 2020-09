Cervia. Sapore di Sale: domenica 6 settembre ultimo appuntamento in una giornata dedicata a memoria e gusto

Chiude in bellezza la festa dedicata al sale dolce di Cervia con una giornata dedicata a memoria e gusto, con tanti eventi legati al sale e alle tradizioni locali. Al Magazzino del Sale Torre alle 10.30 si terrà l’incontro “Le città del Sale in Europa. L’associazione delle città del sale prende forma”. Meeting delle città del sale che si preparano a formare una rete con l’obiettivo comune di preservare e valorizzare gli ambienti paesaggistici e i tradizionali sistemi di produzione del cosiddetto “oro bianco”, tutelare le tradizioni legate alla civiltà del sale e implementare scambi culturali e sviluppare nuove iniziative, itinerari e percorsi ai fini culturali, turistici e gastronomici. Ne parlano il promotore dell’Associazione Massimo Medri, Sindaco di Cervia, l’assessore al turismo della Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini, Giuseppe Pomicetti, presidente del Parco della Salina di Cervia , Rosalia D’Alì, Assessore al Turismo del Comune di Trapani, Roberto Cantagalli, dirigente al Turismo Comune di Comacchio, Francesca Santobuono, assessore a Bilancio e Patrimonio del Comune di Margherita di Savoia, Enrico Gurioli, Console di

Malta per l’Emilia Romagna nonchè giornalista ed enogastronomo.

A seguire, alle 11.45 un incontro dedicato ai presidi Slow Food di Cervia e Trapani e al rinnovo del gemellaggio fra i due. Si tratta di un incontro che vuole rilanciare il gemellaggio tra le due saline già realizzato a Trapani nell’aprile del 2004. Intervengono Mauro Zanarini, responsabile Slow Food del Presidio del Sale Marino Artigianale della Camillone di Cervia, Giuseppe Rainieri fiduciario della condotta Slow Food di Trapani e responsabile del presidio Sale Marino di Trapani, Antonio D’Alì Staiti della Salina di Trapani, Giuseppe Pomicetti presidente del Parco della Salina di Cervia, Oscar Turroni responsabile produttori del Presidio della salina Camillone e presidente del Gruppo Culturale Civiltà Salinara, Annalisa Canali direttrice di MUSA. Alle 10 presso le Terme di Cervia in Via Forlanini si terrà l’inaugurazione del nuovo spazio di “olfattazione” con presentazione della nuova linea di olii essenziali per aromaterapia e dimostrazioni per il pubblico.

Sul Porto Canale dalla banchina del Piazzale dei Salinari dalle 15.30 continua fino ad esaurimento la distribuzione del sale di Cervia dalla burchiella. Davanti alla Sala Rubicone alle 17.00 torna “Sapore di Pasta Fresca”: dimostrazione per bambini e adulti della preparazione delle paste romagnole con tagliatelle e cappelletti. A cura dell’

Associazione Culturale “Casa delle Aie”.

Al Magazzino del Sale Torre alle 18.30 “Il Parmigiano-Reggiano, il pesce e i salumi, accompagnati dalla Giardiniera di Morgan e il Cardo di Cervia: tutti prodotti lavorati con il Sale Dolce di Cervia”. All’incontro segue la degustazione di Parmigiano-Reggiano nelle diverse stagionature, con abbinamento di vari invecchiamenti di vini Lambrusco e Romagna Sangiovese (Doc, Superiore e Riserva). Voci narranti: Umberto Beltrami, assaggiatore di formaggi, e Giancarlo Mondini, sommelier e esperto di formaggi. Su prenotazione tel. 339 4703606. L’iniziativa è in

collaborazione con il Parco della Salina di Cervia.

Al Ristorante Romagna Antica alle 20.30 si terrà la cena di chiusura di Sapore di Sale a cura di Slow Food Ravenna sezione Cervia. A tavola i piatti della cucina marinara cervese, conditi dal sale dolce di Cervia. Collegamento in diretta streaming con Anversa per parlare e promuovere il nostro territorio ed i nostri prodotti con importanti giornalisti, operatori turistici e cuochi belgi. Un gemellaggio in diretta tra la Condotta Slow Food di Ravenna con la neonata condotta delle Fiandre e con “Proef la Romagna-Toscana”. Info e prenotazioni: 335 375212 / maurozanarini@gmail.com.

Il programma si completa con stand e chioschi per una offerta gastronomica e di cibo di strada di qualità, stand espositivi di prodotti del territorio, dimostrazioni di realizzazione di pane e pasta fresca, mostre, e infine escursioni giornaliere in salina a cura di Atlantide e del Gruppo Culturale Civiltà Salinara. I prodotti al sale dolce di Cervia sono tanti: cioccolata, formaggi, gorgonzola, grappa, birra, biscotti, piadina, salumi e giardiniera. Per il cibo non c’è che l’imbarazzo della scelta con gli stand gastronomici della festa numerosi e tutti gustosissimi.

In salina visite guidate a piedi, in barca e in trenino dalle ore 10.30, alle 17.30, organizzate da Cooperativa Atlantide. Per info e prenotazioni 0544973040 – salinadicervia@atlantide.net. Alle 17.00 visita guidata gratuita alla salina Camillone, sezione all’aperto di MUSA Museo del sale in compagnia dei salinari. A cura del Gruppo Culturale Civiltà Salinara. Appuntamento al centro visite salina di Cervia in via Bova 61 alle 16.30 . Non occorre la prenotazione.

MUSA museo del sale “Agostino Finchi” è aperto tutta la giornata dalle 11.00 alle 12.30 , dalle

15.00 alle 19.00 e dalle 20.30 alle 24.00.