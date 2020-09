Da lunedì 7 settembre limitazioni notturne alla viabilità sulla E45 nel tratto cesenate

Anas comunica che sulla strada statale 3 bis “Tiberina” – la E 45 – a partire da lunedì 7 settembre saranno istituite limitazioni notturne per consentire l’esecuzione delle attività di indagine propedeutiche alla progettazione degli interventi di ammodernamento nelle gallerie Valbiano, Tavolicci, Crocetta, Sarsina e Villa Onofri, in provincia di Forlì-Cesena. Nel dettaglio fino alla mattina del 10 settembre, nella fascia oraria compresa tra le 21:00 e le 6:00, sarà chiuso un tratto di circa 10 km in direzione Ravenna tra gli svincoli di Quarto sud e Monte Castello. La medesima limitazione con le stesse modalità sarà attiva nella carreggiata opposta (direzione Roma) a partire sera del 10 e fino alla mattina del 13 settembre. Il traffico verrà deviato sulla viabilità alternativa costituita dalla SP138. Durante l’esecuzione degli interventi è prevista la chiusura al traffico degli svincoli di Sarsina e Sarsina sud (alternativamente in direzione nord e sud), nella medesima fascia oraria.